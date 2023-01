CAPODANNO CON BUBINOBLOG | FESTEGGIA CON NOI LA FINE E L’INIZIO D’ANNO BUON 2023!

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 31 dicembre 2022) Anche il 2022 è giunto al termine. E tra poco saremo già nel nuovo anno. Quest’anno non lo dimenticheremo facilmente per tanti motivi. Anche quest’anno la tv non ci lascia orfani a, proponendoci svariate opzioni. Ma prima deimenti, immancabile il discorso dianno a reti unificate del Capo dello Stato Sergio Mattarella. L’Anno che verrà, dalle 21.00 su Rai1 con Amadeus Nel cast de “L’Anno che verrà”, per salutare il 2022 e accogliere il 2023, vedremo Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr. Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, LDA, Ricchi e Poveri, Nino Frassica, Sandy Marton. E ancora Donatella Rettore, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Tracy Spencer e tanti altri.in Musica, dalle 21.00 su Canale 5 con Federica Panicucci Il cast è infatti formato ...