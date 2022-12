Capodanno | a Napoli scatta l' allarme | ' Spareranno con la pistola | sui social i video dei preparativi'

(Di sabato 31 dicembre 2022), al': 'Iniziano ad arrivare le prime segnalazioni dipostati suiche immortalano adulti che insegnano a bambini a tenere in mano armi da fuoco per '...

, ascatta l'allarme: 'Iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di video postati sui social che immortalano adulti che insegnano a bambini a tenere in mano armi da fuoco per '...Belen Rodriguez e Stefano De Martino:tra musica e comicità Insieme ai figli Santiago e Luna Marì , la coppia formata dalla conduttrice de Le Iene e dal conduttore di Bar Stella ...Sul Corriere dello Sport: "Capodanno con le stelle". Il 2023 ci riporta la Serie A con una grande sfida: sarà subito Napoli-Inter, è il festival del gol. Lukaku e Dzeko pronti a sfidare il tridente… L ...Capodanno, a Napoli scatta l'allarme: «Iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di video postati sui social che immortalano adulti che insegnano a bambini a tenere in mano armi ...