Capodanno a Napoli | Rkomi incanta Piazza del Plebiscito con un live incandescente

(Di sabato 31 dicembre 2022), folla di fan perindelcol suo tour “Taxi Driver”. L’artista hato la cittàaka Mirko Manuele Martorana è il nome che ha scelto per raccontare le sue storie. Il giovane artista è un vortice di emozioni sul palco.ha fatto ballare e cantare a squarciagola milioni di fan accorsi indel. Sull’onda del successo dell’ultimo tour che ha registrato il sold out in quasi tutte le date,è arrivato acol suo nuovo tour “Taxi Driver” per il. Dal grande trionfo sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo col brano “Insuperabile”, ...

Sarà un, se non agitato, quantomeno poco sereno quello che si vivrà in casa Milan . A quattro ...sarà importante ripartire bene in campionato per approfittare dello scontro tra Inter e,...È quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco Massimo Coppola introdotta in vista dei festeggiamenti per ilLa “bomba Maradona”, un petardo particolarmente potente venduto a Napoli in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, è diventata una vera e propria tradizione nel capoluogo campano. Quest’anno, ...Per Capodanno le forze dell'ordine stanno spiegando una vera e propria armata per impedire, incidenti gravi e morti per guida ebbrezza.