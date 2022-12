Capodanno a Napoli | la tradizione spagnola è una garanzia | Bisogna mangiarne dodici

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilsi avvicina ma quali sono le due tradizioni napoletane di cui non possiamo proprio fare a meno? L'ultimo giorno dell'anno è un mix tra brindisi e grandi sorrisi che trascinano via i mesi passati e si preparano a dare il benvenuto a quelli che verranno. La sera del 31 dicembre in tutte le case degli italiani si festeggia il nuovo anno con brindisi e menù da leccarsi i baffi. Ail cenone è tradizionalmente preparato con pietanze a base di pesce e accompagnato da vino bianco profumato. Si comincia con gli antipasti per poi passare al primo e continuare con frittura di pesce o crudi di mare. Insomma le bontà a tavola non mancano e neanche i dolci tipici come roccocò e pasta di mandorle. Mai dimenticare la frutta secca e il liquore digestivo ma ciò che lascia a bocca aperta è unache proviene direttamente ...