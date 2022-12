Calciomercato Torino | rinforzi per Juric | le mosse di Vagnati

(Di sabato 31 dicembre 2022) Manca pochissimo all’inizio della sessione invernale di mercato, e i club iniziano a individuare il giusti colpi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La ripresa del campionato è ormai alle porte, ragion per cui diventa ancor più importante muoversi in anticipo. Tra le squadre alla ricerca dei giustic’è anche il, pronto ad affrontare da protagonista il. La squadra diha giocato una discreta prima parte di Serie A, ma per migliorare ulteriormente servono alcuni innesti di giocatori funzionali al piano di gioco del tecnico croato. Per questo motivo, il direttore tecnico, insieme al presidente Cairo, starebbero sondando diverse piste, in modo da soddisfare le richieste dell’allenatore. Photo credits:Football ...

Considerato anche lo stato di forma di Nikola Vlasic, Nemanja Radonjic e Aleksej Miranchuk, il tecnico delsta valutando l'ipotesi di schierare un attacco leggere con i tre fantasisti insieme ...L'obiettivo delè quello di riuscire ad arrivare al giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, servirà però anche in benestare del Monza per far sì che l'... Calciomercato Torino, un gennaio di tagli: da Berisha a Seck, chi è in partenza Calciomercato Monza, Galliani per il mercato invernale vuol fare le cose in grande, non solo Nainggollan è vicino: praticamente fatta per Brekalo.Il 2023 sarà un anno chiave per capire finalmente le ambizioni del Toro. Ivan Juric vuole uscire dalla cosiddetta “zona grigia”, quella situazione in cui i granata, detta ...