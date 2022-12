Calcio | Empoli; ufficiale il ritorno di Caputo

Il Fatto Quotidiano

Francesco Caputo è un nuovo giocatore dell'. Dopo tre anni e mezzo dall'ultima esperienza in Toscana, l'attaccante pugliese torna nel club che l'ha lanciato neldei grandi. Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, Caputo si era recato ...Ufficiale il ritorno di Ciccio Caputo all'. L'attaccante di Altamura torna al club che l'ha fatto esordire in Serie A nel 2017/2018, stagione amara in cui la squadra toscana arrivò 18retrocedendo in Serie B, in cui Caputo segnò ben 16 ... Andrea Innocenti, da Empoli alla Cina di Lippi: confessioni di uno scout in giro per il mondo alla ricerca di… Francesco Caputo è un nuovo giocatore dell'Empoli. Dopo tre anni e mezzo dall'ultima esperienza in Toscana, l'attaccante pugliese torna nel club che l'ha lanciato nel calcio dei grandi. (ANSA) ...L'attaccante di Altamura rientra al club toscano dopo le esperienze con il Sassuolo e i blucerchiati: giocò al Castellani dal 2017 al 2019 ...