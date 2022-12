Cagliari | Ranieri vuole Nainggolan | sul mercato sarà rivoluzione

(Di sabato 31 dicembre 2022) Claudioarriverà ail 3 gennaio per iniziare il suo lavoro, tutto partirà con ilpuò essere il primo tassello Claudioarriverà ail 3 gennaio per iniziare il suo lavoro, tutto partirà con ilpuò essere il primo tassello. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga potrebbe ridursi l’ingaggio pur di tornare in Sardegna. L’alternativa si chiama Machin, ma sulper la squadra. Probabilmente si lavorerà a due esterni e un attaccante dovesse partire Millico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Siamo tutti qui a chiederci cosa porterà il mercato di gennaio. Di sicuro, ed è una bella notizia, il ritorno in panchina di Claudio. Un grande allenatore, con un lungo e brillante curriculum, autore della più straordinaria impresa calcistica: un titolo con il Leicester, mettendo in fila gli squadroni che non solo vincono ...Il Genoa doveva ammazzare il torneo ma si sta riprendendo solo adesso dopo il cambio in panchina; ilè a metà classifica ed è dovuto ricorrere a; il Pisa finalista playoff sembra ... Il ritorno di Ranieri a Cagliari demolisce tre slogan di moda nel calcio