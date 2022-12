Buon Anno 2023 | gli auguri degli artisti | Piero Pelù | Ultimo | Biagio Antonacci e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Glidiarrivano anche dagli. Come ognigli eroi della musica affidano ai social i propri messaggi di pace e serenità rivolti ai loro follower. Come ogni, ancora, si giunge al termine con un bilancio e tanta speranza per l’venturo, uno che si fa ancora più necessario da quando la pandemia ha tenuto il mondo intero in una stretta di dolore e paura.mette sul piatto il brutto e il bello: la guerra in Ucraina e L’Girone dei Litfiba, con il quale la band saluta per sempre la scena. Ecco le parole del rocker fiorentino: “E così anche questodomini 2022 pare che se ne stia andando portandosi ...