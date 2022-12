Buon anno 2023 | frasi e immagini per i vostri auguri da mandare su WhatsApp

(Di sabato 31 dicembre 2022)– Ilè arrivato: stanotte – 31 dicembre 2022 – saluteremo l’vecchio per far posto al nuovo. Il tutto con la speranza che sia migliore di quello che si sta chiudendo che ha visto sì lo scemare della pandemia ma anche la nasciata di una nuova guerra… Moltissimi di noi nelle prossime ore ricevertanti messaggi dia cui dovrrispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcuneutili per idi. Eccole: L’inizio di ogni ...

Un pitbull ha azzannato il viso di una bimba di un. Oggi quella bambina ha 3 anni e il volto pieno di cicatrici di cui si vergogna. Il cane è ... 310 mila è unrisarcimento, riguarda il danno ...... "Alcuni giorni fa ha cominciato a circolare una notizia clamorosa: la scoperta medica dell', ... Confidiamo che ilDio, che sa quando e come intervenire, con la Sua misericordia, aiuti i ...Come a Natale, ci prendiamo una giornata di riposo ma torneremo puntuali come sempre ad informarvi al meglio a partire da lunedì 2 gennaio 2023. Naturalmente, se ci saranno news di particolare importa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...