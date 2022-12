Brighton & Hove Albion – Arsenal – pronostico | formazioni | notizie sulla squadra

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’, leader della Premier League, cercherà di chiudere in bellezza il 2022 quando sabato 31 dicembre sera si recherà all’Amex per affrontare il. I Gunners hanno rimontato il West Ham United per 3-1 nel Boxing Day, mentre i Seagulls hanno avuto la meglio sul Southampton con lo stesso punteggioSouth Coast. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre...

La Gazzetta dello Sport

Chiude il sabato la sfida tra ile l'Arsenal capolista, alle 18:30.Nello specifico si parla di un altro argentino, il centrocampista deland Hove Albion Alexis Mac Allister, secondo il ... Quote Brighton-Arsenal: combo 2+Over 2,5 a 3.20 La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La partita Brighton - Arsenal di sabato 31 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 18° giornata di Premier League 2022-2023 ...