Brian May nominato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico | “Chiamatemi Sir”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il leggendario chitarrista dei QueenMay è stato. Sarà la prima onorificenza consegnata da Re Carlo III dopo la morte della Regina Elisabetta. Il cantautore e compositorericeverà il titolo nel 2023, ma nel frattempo il suo nome è già comparso nella lista dei nominativi. La motivazione è legata ai servigi “resi alla musica e per i servizi di beneficenza”. Oltre ad essere uno dei membri fondatori dei Queen, infatti,May nel 2009 ha fondato l’associazione Save Me Trust per la difesa degli animali in particolare volpi, tassi e fauna selvatica. Per il chitarrista dei Queen si tratta della seconda onorificenza dopo il titolo di Commendatore...

