Brasile | Bolsonaro diserta la cerimonia di insediamento di Lula e vola negli Stati Uniti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Mentre andrà in scena a Brasilia ladidi Luiz Inácioda Silva come nuovo presidente del, Jairsarà, per un soggiorno che secondo fonti di Palácio da Alvorada potrebbe durare settimane. L’ex leader di estrema destraquindi il passaggio di consegne con lo sfidante che lo ha battuto di un soffio al ballottaggio dello scorso 30 ottobre: sarà in Florida, accompagnato da alcuni suoi assistenti. Non è chiaro quali siano le motivazioni dietro la decisione, i suoi uffici di presidenza si sono rifiutati di fornire ulteriori spiegazioni ai media locali. Dal giorno dopo la sconfitta,è sparito dai radar mediatici, facendo parlare sempre meno di sé: ...

Il corteo funebre si terrà martedì tre gennaio, dopo i tre giorni di lutto in Brasile indetti dal Presidente Jair Bolsonaro. Celeste ha 100 anni e non sa ancora che suo figlio, all'anagrafe Edson...È un emozione che avvolge il mondo, ma soprattutto il Brasile quella per la morte di Pelé. Il presidente uscente Jair Bolsonaro, che il primo gennaio lascia il posto al ritorno di Lula, ha decretato tre giorni di lutto nazionale. A Rio il Cristo...