Bonus mobili ed elettrodomestici | a chi spetta e come funziona GUIDA

Lavori Pubblici

... quali la proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani , l'incremento del, l'estensione degli incentivi per il superamento delle barriere ...Nel caso die arredi invece sarà possibile effettuare il pagamento anche con carta di credito. Inserimento di spese non ammissibili alla detrazione fiscale Vi anche il caso in cui alcuni ... Bonus mobili e Bonus barriere architettoniche: in Gazzetta la Legge n. 197/2022 La legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2022 i termini per ottenere il superbonus nella misura massima del 110% legati alla presentazione ...Si preannuncia un altro anno difficile dal punto di vista economico: le mosse di sostegno del governo riassunte in 20 punti ...