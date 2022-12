Bolsonaro vola negli Usa ed evita il passaggio di consegne con Lula

(Di sabato 31 dicembre 2022) ... si legge nella Gazzetta Ufficiale di venerdi'. Per la prima volta dal 1985 un presidente brasiliano uscente decide di non cingere il suo successore con la fascia presidenziale. Salutando i suoi ...

Il Fatto Quotidiano

Salutando i suoi sostenitori,ha parlato per la prima volta dalla sua sconfitta elettorale contro Lula , asciugandosi qualche lacrima. 'Il mondo non smettera' di girare il primo gennaio. ...Ciò che è certo è che, dalla sua sconfitta elettorale a fine di ottobre, sono diventate molto rare le apparizioni pubbliche diche proprio oggi ha salutato i suoi follower con un ... Brasile, Bolsonaro vola negli Stati Uniti a due giorni dalla fine del mandato: diserterà il passaggio di… Dal 1985 un presidente uscente salta l'appuntamento del passaggio di consegne col successore. In un messaggio di saluto ai sostenitori dice di aver almeno "ritardato di quattro anni il crollo del Bras ...Jair Bolsonaro ha deciso di non voler assistere alla propria caduta. Dopo essere stato per quattro anni il presidente del Brasile e aver chiesto ai cittadini una conferma alla guida del Paese, perdend ...