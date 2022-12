Globalist.it

infatti ha lasciato il suo ruolo nel 2013, mentre Mattarella è entrato in carica per la ... Gli incontri Una scheda dell'Ansache tra il 1939 e il 2017, si sono succeduti 7 Papi e 12 ...Papa Francesco: grati per averlo avuto tra noi . 'Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Bergoglio ricorda la gentilezza di Ratzinger: “Grati a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo” Papa Francesco nel Te Deum: "Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa".Papa Francesco ricorda Joseph Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI, suo predecessore dopo la decisione di dare le dimissioni da vescovo di Roma: “Parlando della gentilezza, in questo momento – ha ...