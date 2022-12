Benedetto XVI | la liturgia del primo funerale di un Papa emerito | le orazioni funebri cambiate e il ruolo inedito del successore Francesco

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI scrive la storia anche con la sua morte. Quello di Ratzinger, infatti, sarà ildi un. Una celebrazione che sarà presieduta dal suo, il 5 gennaio 2023 alle 9:30 in piazza San Pietro, e che ovviamente non sarà seguita dal conclave. Quella diXVI è una morte che non segna l’inizio della Sede Vacante, il periodo che va dalla fine di un pontificato all’inizio del successivo con l’elezione del nuovo Pontefice nella Cappella Sistina. Sono trascorsi quasi dieci anni perché, dopo le dimissioni dell’11 febbraio 2013, rese effettive alle 20 del 28 febbraio successivo, con la sua morteXVI scrivesse quest’ulteriore e inedita pagina di storia. ...

Il mondo delle istituzioni e della politica in Italia non manca di far sentire la propria vicinanza ed esprimere il proprio cordoglio per la morte del papa emerito. Anche facendo ...Queste le qualità che Vittorio Messori, giornalista, autore di numerosi saggi sulla fede, a cominciare da 'Ipotesi su Gesù', mette in luce pensando alla figura del papa emerito, morto ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali Parigi, 31 dic 13:08 - (Agenzia Nova) - Il Papa emerito Benedetto XVI era un uomo di pensiero e un grande teologo cristiano. Lo ha dichiarato la premier francese Eisabeth Borne, “È morto il Papa ...«Conservo un bellissimo ricordo di Papa Benedetto XVI. In particolare quando, nel 2011, ho avuto modo di incontrarlo in occasione della sua visita pastorale a Venezia. Al di là dell’alta e indiscussa ...