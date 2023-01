Benedetto XVI | il testamento spirituale | “Chiedo perdono a chi ho fatto torto”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Joseph Ratzinger ha lasciato un. Lo rende noto il Vaticano. Ecco il testo integrale diXVI, morto oggi all’età di 95 anni: “?Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che ho percorso, per prima cosa vedo quante ragioni abbia per ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di confusione; rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e capisco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato bene”. “Ringrazio i miei genitori, – ha scritto Ratzinger- che mi hanno donato la vita in un tempo difficile ...