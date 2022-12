Benedetto XVI | il testamento spirituale | Chiedo perdono a chi ho fatto torto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Joseph Ratzinger ha lasciato un. Lo rende noto il Vaticano. Ecco il testo integrale diXVI, morto oggi all'età di 95 anni: "Se in quest'ora tarda della mia vita guardo ...

E' necessario "rimanere saldi nella fede" e non lasciarsi "confondere": lo scrivenel suo testamento spirituale, pubblicato dalla sala stampa vaticana nel giorno della sua scomparsa , riproponendo la sua convinzione circa la "ragionevolezza della fede", riconoscendo, ...- Il primo Papa Emerito è scomparso questa mattina, a 95 anni. I funerali saranno celebrati da Bergoglio, con un cerimoniale ancora da definire, visto il caso senza precedenti di un pontefice che ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali