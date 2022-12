Benedetto XVI | il Papa teologo che ha guidato la Chiesa con gentile fermezza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Alla fine, dopo che ciclicamente se ne dava per imminente la scomparsa a seguito di annunciati (e puntualmente smentiti) peggioramenti delle condizioni di salute,XVI è davvero morto. Il 265°dellacattolica, emerito dal 28 febbraio 2013 a diciassette giorni dall’inaspettata Declaratio latina con cui aveva comunicato le sue dimissioni al Collegio cardinalizio, è infatti spirato alle 9.34 nell’ex monastero vaticano Mater Ecclesiae, dove risiedeva da quell’epocale rinuncia. Si era in realtà preparati a una tale notizia, dopo che Francesco, al termine dell’Udienza generale del 28 dicembre, aveva chiesto «una preghiera speciale» per il predecessore «molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla, fino alla fine», per poi recarsi subito ...