Benedetto XVI il papa del mistero di Dio e dell' uomo | dallo scandalo del Vatileaks alle dimissioni

E' morto Joseph Ratzinger - Chi era PapaE' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del ...28 aprile 2005concede la dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dalla morte per l'inizio della causa di beatificazione del suo predecessore, Giovanni Paolo II. 25 gennaio 2006 ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca E’ stato questo il motto ecclesiastico di Joseph Ratzinger, prima scelto da vescovo e poi confermato da Papa, con il nome di Benedetto XVI, settimo pontefice tedesco nella Storia. Il suo ruolo di ...Dalla lezione di Ratisbona al caso Vatileaks, dalla 'riabilitazione' di un vescovo negazionista all'intervento negato all'Università La Sapienza, i quasi otto anni di pontificato di Benedetto XVI, ...