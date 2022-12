Benedetto XVI | gli orari della basilica di San Pietro per l’ultimo saluto al Papa emerito

(Di sabato 31 dicembre 2022) Città del Vaticano – La Santa Sede, a poche ore dalla morte diXVI, ha reso noti glie le modalità peral. Le spoglie delriposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio; non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche. Nello stesso giorno, a partire dalle ore 9, la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nelladi San. Lunedì 2 gennaio laresterà aperta dalle 9 alle 19, martedì 3 e mercoledì 4 dalle 7 alle 19. I funerali saranno presieduti da Papà Francesco e verranno celebrati in piazza Sangiovedì 5 gennaio alle ore 9.30. Per la ...

AGI - Per parlare della visione 'economica' di Papabisogna partire dall' eciclica Caritas in veritatis 'sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità', la cui prima pubblicazione è del 7 luglio 2009.è Papa da 4 ...Pubblichiamo di seguito le reazioni di leader politici, religiosi ed esponenti della società civile alla notizia della morte del papa emerito. Giorgia Meloniè stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegno per riavvicinare gli anglicani e la Chiesa Cattolica romana" - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegn Bolivia: il Paese ripiomba nel caos, Santa Cruz di nuovo paralizzata dopo l’arresto del governatore Camacho. Vescovi, “atto che viola le leggi e riporta alla memoria i tempi delle dittature” ...Città del Vaticano - Il cardinale Fernando Filoni, per anni stretto collaboratore di Benedetto XVI, fa una previsione soppesando il lascito teologico di Ratzinger, la Chiesa presto ...