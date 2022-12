Benedetto XVI | dal nazismo alla pedofilia | le ombre su Ratzinger

RaiNews

Papa Ratzinger 'fu un Papa conservatore, ma seppe alla fine della sua corsa rinnovare'. Lo scrive su Twitter Bobo Craxi, concludendo: 'Un pensiero rispettoso per'."È con tristezza che i cattolici di tutto il mondo avranno appreso della morte del Papa emerito. In questo momento di ritorno della guerra nel nostro continente e in tante aree del mondo, sarà ricordato per i suoi instancabili sforzi per trovare una strada comune nel promuovere la ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Ratzinger nel suo testamento: "Rimanete saldi nella fede" - Ratzinger nel suo testamento: "Rimanete saldi nella fede" L'incontro nel marzo 2013 Lo storico abbraccio a Castel Gandolfo tra Papa Francesco e Benedetto XVI. L'incontro avvenne nel marzo 2013 . Benedetto XVI è morto il 31… Leggi ...Città del Vaticano – Dolore e rispetto, commozione e stima. Quel vecchietto dai capelli candidi ormai ridotto a pelle e ossa come si vedeva nelle fotografie scattate ultimamente ...