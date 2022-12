Baselice | ancora un finanziamento per l’amministrazione Ferella 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Il Comune diha ottenuto un nuovo importantea valere sul PNRR pari a 500.000 € per il progetto di rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Palazzo Lembo – Museo Civico Paleontologico del Fortore”. Lo comunica il sindaco Lucio Ferella esprimendo il proprio compiacimento per l’ennesimo intervento progettuale andato a buon fine e ricadente sul PNRR che ha consentito adi reperire importanti fondi straordinari. “Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – afferma il sindaco Lucio Ferella – ed alla nostra capacità di proporre progetti attinenti alle diverse misure del programma, rispettandone criteri e tempi spesso complessi e stringenti, stiamo recuperando risorse essenziali da poter impegnare per la realizzazione di opere pubbliche e qualificare i servizi, al ...