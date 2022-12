Baron e la tripla dell' anno con il Monaco | il Forum impazzisce

OA Sport

Le giocate più belle della stagione di Eurolega: dagli assist di Pangos alle difese di Melli, fino allada otto metri dicontro il ...Davies ruba palla, contropiede, fallo antisportivo, libero e poidie +7 Milano a 4 minuti dalla fine. Una giocata assurda di Milano, con Davies che segna allo scadere dei 24 secondi su ... LIVE Olimpia Milano-Valencia 90-79, Eurolega basket in DIRETTA: Billy Baron trascina gli uomini di Messina, terza vittoria di fila Ci sono i 24 punti di un ancora stella Billy Baron, ma soprattutto quattro uomini in doppia cifra nella miglior prov ...L’Olimpia Milano cala il tris: si impone per 90-79 sul Valencia nel Round 16 di Eurolega conquistando la terza vittoria consecutiva nella competizione. Successo fondamentale per la difficile rimonta v ...