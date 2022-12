Aumento esponenziale del costo della benzina | non confermato il taglio delle accise

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiude con l’ultimo giorno del 2022 la possibilità per gli italiani di fare il pieno di carburanti risparmiando qualche Euro. A partire dal nuovo anno, infatti, verrà meno ilsulleproprio sui carburanti. Il governo Meloni, nella sua manovra finanziaria, ha destinato parterisorse contro il caro energia per contenere le bollette, confermando l’azzeramento degli oneri di sistema e degli oneri per lo smantellamento del nucleare. Ma, come detto, per una precisa scelta politica finanziaria verrà meno ilsui carburanti. Quindi, il Capodanno segnerà anche un nuovo vertiginosodi 18 centesimi al litro, la quota tagliata in precedenza, ma già ...

Italiafruit News

... dove la revoca delle restrizioni è stata seguita da undel numero dei contagi. A riferirne è stato il ministero della Salute cinese, precisando che si è discusso di cure e ...L'della spesa pubblica destinata alle pensioni, contenuto in parte con una drastica riduzione della indicizzazione per le pensioni medio alte, non offre grandi margini per ... Leni's, crescita esponenziale del biologico Dalla Cina, come al solito, provengono pochi dati sul Covid-19 ma sembra che le varianti che stiano causando un aumento esponenziale dei contagi e dei decessi siano tutte derivanti da Omicron. Tutti g ...(Adnkronos) - Il Covid torna a spaventare l'Italia e non solo. Mentre si guarda con attenzione all'aumento dei contagi in Cina oggi e in particolare alla variante Gryphon, cresce il numero di Paesi ch ...