Atto vandalico sul consolato italiano a Porto Alegre

(Di sabato 31 dicembre 2022) – Un barile di petrolio lanciato contro la sede – Un sedicente commando di anarchici brasiliani ha attaccato con mirati atti vandalici, nei giorni scorsi, prima di fine anno, ild’Italia a, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, motivandolo comedi protesta nei confronti dell’attuale governo di Destra nel nostro Paese. Un barile di petrolio è stato gettato contro la porta e il marciapiede dell’edificio dove è ubicato ild’Italia ain Brasile, situato in Avenida José de Alencar, nel quartiere Menino Deus. Si ha notizia che nessuno è rimasto ferito nell’azione vandalica. Sul posto, sono stati lasciati dei biglietti con messaggi anarchici. Il testo parla di “solidarietà con Alfredo Cospito”, noto ...

BisceglieViva

Escludendo l'autocombustione, l'evento si ascrive in ambiti di illegalità che vanno dall'ad altro. Le indagini stabiliranno i fatti. La CGIL interviene con una nota. Autogru in fiamme ...Escludendo l'autocombustione, l'evento si ascrive in ambiti di illegalità che vanno dall'ad altro. Le indagini stabiliranno i fatti. La CGIL interviene con una nota. Autogru in fiamme ... Atto vandalico, Arena: «L'impunità si respira a pieni polmoni» Annuncio vendita Dacia Sandero Stepway 0.9 TCe 90 CV Comfort usata del 2020 a Pieve di Soligo, Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Escludendo l’autocombustione, l’evento si ascrive in ambiti di illegalità che vanno dall’atto vandalico ad altro. Le indagini stabiliranno i fatti. La CGIL interviene con una nota.