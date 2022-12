Attilio Romita | nuovo scivolone | frase offensiva su Oriana | Daniele interviene – VIDEO

(Di sabato 31 dicembre 2022)ci ricasca. A distanza di qualche settimana dall’ultimosu Sarah Altobello, l’ex volto del TG1 inciampa su una nuova buccia di banana e finisce col pronunciare una nuovanei confronti di una Vippona.suLa malcapitata di turno questa volta èMarzoli.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

Nell casa del Gf Vip , il giornalista pugliese (ora in pensione), è finita nella bufera social: infatti parlando con Daniele Del Moro ha detto una frase infelice sulla modella venezuelana Oriana Marzoli che sta facendo molto discutere: ' È una ...Agli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini, non è sfuggita un'uscita infelice di. Dopo le discutibili dichiarazioni su Sarah Altobello, il giornalista si è reso protagonista di un nuovo scivolone . L'ex volto del Tg1 ha finito per scatenare una vera e propria ... Attilio Romita e il commento su Oriana Marzoli al GF Vip, Daniele lo frena: Frase poco carina Attilio Romita, nuovo scivolone: frase offensiva su Oriana, Daniele interviene e ribadisce la presa di distanza dalle sue parole.Attilio Romita ribadisce il suo pensiero su Oriana Marzoli – “Con lei ci si può fare piacevolmente un giretto” – ma Daniele ...