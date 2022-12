Attilio Romita ci ricasca | ennesima frase sessista su Oriana Marzoli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il 31 dicembre si fanno come ogni anno alla fine, i bilanci. E non c’è bisogno di aspettare che questa edizione del Grande Fratello VIP si concluda per affermare che, senza nessun dubbio, è stata una delle peggiori di sempre. Ma siccome, come si suol dire, non c’è limite al peggio, i vipponi possono ancora regalare “grandi soddisfazioni ” a Mediaset. A Signorini , che si sta godendo le vacanze a Cortina, poco importa se nella casa, i concorrente che lui ha scelto personalmente, regalano sfondoni e affermazioni imbarazzanti. Un po’ come quella di ieri sera diche per l’volta ha tirato fuori unasu. Non è la prima volta del resto. I telespettatori che seguono il GF VIP in diretta sul Canale 55 e vedono poi i video che circolano sui social, ...