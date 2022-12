Atletico | i giocatori atletici sono liberi alla fine dell’anno | ma Valverde chiamerà la lista il 1 gennaio a Lezama

Leggi su justcalcio

(Di sabato 31 dicembre 2022) 2022-12-31 11:57:30 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: lun La prima squadra dell’Athletic ha un giorno di riposo l’ultimo giorno del 2022.ha aperto la mano ai suoi calciatori, che potranno festeggiare il capodanno. i leoni hanno libero da mezzogiorno del 30 dicembre fino a mezzogiorno di Capodanno. Il gruppo entra avenerdì in una sessione speciale perché proprio come quella del 2-che si terrà a San Mams- ha permesso la presenza del pubblico. L’allenamento che ha seguito la partita contro il Betis ha avuto delle assenze perché i ritmi di lavoro non erano tutti uguali. Questo Domenica è attesa in campo tutta la rosa di. I calciatori avranno occasione per salutare l’anno con le rispettive famiglie e ...