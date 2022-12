Atletica | terza vittoria per Meucci nella We Run Rome | Yaremchuk trionfa nel femminile

(Di sabato 31 dicembre 2022)per DanieleMooney We Run, la 10 chilometri della Capitale tornata quest’anno ad animare il pomeriggio del 31 dicembre. Finisce con un successo la stagione del portacolori dell’Esercito, campione europeo di maratona nel 2014, che si è piazzato ottavo in novembre alla classica di New York dopo il tredicesimo postorassegna continentale di Monaco di Baviera., che aveva giàto nelle strade di Roma nel 2012 e nel 2018, chiude in 29:29 davanti al moldavo Maxim Raileanu (29:47). Terzo gradino del podio per grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri, 29:52) che la meglio su Jacopo De Marchi (Esercito, 29:55 il crono del triestino), poi quinto l’oro europeo della staffetta di cross Yassin Bouih (Fiamme ...

SPORTFACE.IT

Per il bolzanino Jbari è lavittoria. Alcuni dei migliori mezzofondisti al mondo si ... campione in carica della Maratona di Londra; l'ugandese Oscar Chelimo, che ai Mondiali dileggera ...Sci alpino : 16, Sofia Goggia vince per lavolta la coppa di discesa libera. Ciclismo : 19, ...: 19, Marcell Jacobs a Belgrado è campione del mondo dei 60 metri indoor in 6"41, record ... Atletica: terza vittoria per Meucci nella We Run Rome, Yaremchuk ... Per la terza volta Daniele Meucci conquista la Mooney We Run Rome, la 10 chilometri della Capitale tornata quest’anno ad animare il pomeriggio del 31 dicembre. Finisce con un successo la stagione del ...Il percorso interamente pianeggiante di circa 10Km che ha visto circa 450 atleti venuti da ogni parte della Campania e da varie regioni italiane, compiere un primo giro di 450 metri sulla pista di atl ...