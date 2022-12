Ascolti tv dati auditel Sissi 2 serie tv ieri sera | quanto ha fatto la seconda puntata su Canale 5?

SuperGuidaTV

'DaiIstat - sottolinea - sia le elaborazioni del nostro centro Studi che quelli dell'Ance e ... Ci auguriamo che il Parlamento, in tutte le sue componenti,il grido di dolore delle aziende'......dalla Rai (che contenevano la medesima soddisfazione) " è una nota del gruppo di Cologno che parla di "anno record per gliMediaset". Nel 2022 dei Mondiali di Calcio, si legge ancora "i... Ascolti tv giovedì 29 dicembre 2022: Una seconda eredità (22.6%), Pelé (11.5%), Frozen (5.5%) | Dati Auditel L'audience cresce ancora nonostante i Mondiali. Rai sempre più staccata e leadership nelle 24 ore MediaforEurope conclude un 2022 positivo registrando ascolti record per le reti Mediaset in Italia. No ...Mediaset annuncia un 2022 con ascolti complessivamente in crescita. Nell'anno dei mondiali di calcio, i dati Auditel registrano l'aumento dell'audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce ...