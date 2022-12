Ascolti TV 30 dicembre 2022 | arriva l' ultima vittoria dell' anno ai Soliti Ignoti

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Non poteva che chiudersi con un'altra bella vincita, questodei– Il ritorno. Il 30è andata in onda l'puntata, la quale ha ottenuto un gran consenso da parte del pubblico da casa e lo confermano glitv. Anche Flavio Insinna con L'Eredità non ha perso colpi, seppur i fan continuano ad essere ‘digiuni' di vittorie da parecchio tempo. In prima serata invece, non è stato possibileiarsi con le vaste opzioni offerte dalle reti Rai e Mediaset. Ma vediamo chi ha conquistato la più grossa fetta di torta in termini di audience!TV ieri 30Prime Time, Rai 1 ha la meglio su Sissi La sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel Prime Time si è tenuta ...