Asciugacapelli | i trucchi imperdibili per risparmiare tanta energia | usali ora

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 31 dicembre 2022) Come dicevano le nonne “tutto fa brodo”. Noi oggi potremmo dire “tutto fa risparmio”. Per avere bollette un po’ meno da incubo è necessario partire dalle piccole cose. Sicuramente non è possibile pensare di spegnere del tutto riscaldamento in inverno o condizionatore in estate. Ma è possibilemettendo in pratica ogni giorno tanti piccoli. Comequando ti asciughi i capelli/ IlovetradingMolte di noi non ci pensano ma anche un semplicepuò fare la differenza in bolletta. Usare il phon in modo saggio o scriteriato in bolletta si vede, eccome se si vede. Da privati cittadini non abbiamo potere sul prezzo dell’che continua a salire. Ma sul prezzo della bolletta molto possono incidere le nostre piccole azioni quotidiane indirizzate all’oculatezza o, al ...