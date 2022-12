ItaSportPress

L'undicesima edizione vede sul podio anche l' FCValchiampo premiato come "Miglior ... in primis il Direttore Generale Matteo Togni e il Direttore Sportivo Mattia, e per tutti i ... Arzignano, ds Serafini: “Belcastro un obiettivo. Campionato livellato e per la salvezza…” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Mattia Serafini, direttore sportivo dell'Arzignano, ha parlato ai microfoni de Il Giornale del Vicenza riguardo la stagione. "Sicuramente il bilancio di questa prima parte di stagione è positivo.