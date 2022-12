Antonino Spinalbese fuori dalla casa del GF VIP a poche ore dal Capodanno | cosa è successo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 31 dicembre 2022) I fan del Grande Fratello VIP 7 che stanno seguendo anche il 31 dicembre il reality di Canale 5 si saranno resi conto chenon viene inquadratoregia del programma. In realtà non si tratta di una scelta.in questo momento non è nelladel Grande Fratello VIP 7. Aore dale dal cenone che anche i concorrenti faranno nella, Antonio ha lasciato Cinecittà. A dare notizia di quello che sta succedendo, la produzione del reality di Canale 5. Intorno alle 16 infatti, è stata pubblicata una nota che spiega cheha dovuto lasciare il reality per effettuare degli accertamenti. I concorrenti non stanno parlando di quello che è...