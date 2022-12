Antonella Fiordelisi contro gli Incorvassi al GF Vip | lui sbotta | “Sei malefica”

Fanpage.it

La casa è spaccata in due e seè la leader del gruppo dei 'persiani', Edoardo Tavassi è quello degli 'spartani'. I due non si sopportano e ieri il fratello di Guendalina ha ...Mentre i Donnalisi si avviano sempre di più verso l'epilogo della loro relazione, tra una lite ed un'altra, l'ex di, Gianluca Benincasa , non esclude la possibilità di entrare nella spiatissima Casa del GF Vip. Il ragazzo, già entrato per un ultimo confronto con la Vippona, sarà presto un ... Edoardo Donnamaria e la frase infelice su Antonella Fiordelisi: Ti consolerai, so come sei fatta Il padre di Antonella Fiordelisi una furia contro la polemica che ha visto coinvolta la figlia. Le dure parole contro l'ex Francesco Chiofalo. Antonella Fiordelisi, l'attuale concorrente del Grande fr ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...