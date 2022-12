Annuncio | firma e accordo | Zidane-Juventus sempre più vicini

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 31 dicembre 2022): i tifosi sognano,è un’opzione concreta per l’anno prossimo. Le parti sonopiù vicine. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’preso nelle scorse ore è ormai confermato e ufficializzato: Deschamps rimarrà come nuovo CT della Francia per le prossime edizioni dell’Europeo e del Mondiale, allontanando di fatto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.