Angri | bomba carta contro un’agenzia immobiliare | il sindaco chiama il Prefetto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Contatterò ildi Salerno per chiedere la convocazione del comitato dell’ordine e della sicurezza quanto prima”. Lo ha dichiarato ildiCosimo Ferraioli dopo aver appreso la notizia dell’esplosione di unain via Zurlo, alle due circa della notte appena trascorsa. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca dell’attività commerciale oltre aver provocato grande spavento ai cittadini e danneggiato alcune auto in sosta. Ilha anche espresso vicinanza al titolare dell’agenziacolpita dalla. “Ribadisco inoltre la massima fiducia nel lavoro svolto dai ...

