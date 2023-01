Angers-Lorient domenica 01 gennaio 2023 ore 15 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sconfitte entrambe nell’ultimo turnoaprono il diciassettesimo turno di Ligue1, il primo del. Per gli Scoitses è pesante il KO nello scontro diretto contro l’Ajaccio, che li relega all’ultimo posto e allontana ancora di più la quota salvezza. Si tratta dell’ottava sconfitta consecutiva in campionato, la dodicesima in 16 gare. I merlus sono tornati sulla terra dopo il KO interno contro InfoBetting: Scommesse Sportive e