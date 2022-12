Alpinismo | Invernali sugli 8 000 | Simone Moro al Manaslu | Barmasse per l’impresa in stile alpino

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il 21 dicembre si è aperto l’inverno astronomico con una nuova fase di esplorazioni e (speriamo) conquiste per gli alpinisti italiani. La scena se la prendono (per ora)ed Herve. La leggenda bergamasca, detentore del record di maggior numero di ascensioni in prima invernaleottomila, tenterà di nuovo l’ascesa al, vecchio pallino. Perquesto è il quinto tentativo di scalare l’ottava vetta del mondo in invernale. Partito il 16 dicembre, si sta acclimatando nella valle del Khumbu, prima di dirigersi al campo base. “Ovviamente sono qui per andare in cima e non per tornare a casa la quinta volta, ma se serve, state certi che qui non è venuto nessuno a fare l’eroe. Ovviamente se uno torna e si mette la mano nel portafoglio per ...