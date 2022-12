Al cinema è un detenuto che cerca il riscatto con il teatro Sul palco ha messo in scena ?echov | che usa l’ironia per raccontare l’umanità All’amato autore russo Vinicio Marchioni ha dedicato la casa di produzione fondata con la moglie Milena Con la quale divide la vita | il lavoro e una mattonella “speciale”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Quanto può cambiarti lail? Fino a che punto ti aiuta a scoprire una parte di te e ti insegna a conrla? Ne parliamo con, 47 anni, che non solo ha interpretato 40 film ma ha alle spalle anche 25 anni discenico.Ora è uno dei protagonisti di Grazie ragazzi, il film di Riccardo Milani in uscita il 12 gennaio. La storia è semplice, commovente, con personaggi credibili e un bel po’ di ironia: un attore fallito, che vive doppiando film porno (Antonio Albanese), riceve l’incarico di tenere un corso diin un carcere. Dopo le iniziali difficoltà (gli alunni partecipano solo perché l’alternativa è lo yoga che a loro non sembra, diciamo, da maschi), le lezioni spiccano il volo quando il maestro decide di mettere in ...

Dire

...22 al 25 dicembre il blockbuster con Tom Cruise ha superato del 60% il record di minutida ... insistendo per il primo passaggio al, rivelatosi trionfale. Robbins dice: "Il successo ...... superando del 60% il record precedente,da SONIC 2. Inoltre, il successo del film ha ...CUORE Disponibile dal 6 gennaio 2023 - Il film di Pippo Mezzapesa prodotto da Indigo Film con Rai... 'Top Gun: Maverick', Tom Cruise da record su Paramount+ Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, si improvvisa insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario. Sarà per lui l'inizio di una meravigliosa avventura.Segnaliamo sulla piattaforma NOW dei film in streaming di certo graditi ai bambini nel clima delle feste: Clifford il Grande Cane Rosso, Sonic 2, Me Contro Te: Il film - Persi nel tempo e Pokémon Dete ...