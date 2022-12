(Di sabato 31 dicembre 2022) È inaccettabileil profilo morale, è tristeil profilo sociale, è deludenteil profilo politico che sia stato messo il divieto di accesso all’Università allein paesi del mondo come il Myanmar, l’Afghanistan e l’Iran. L’avanzamento della cultura del progresso della conoscenza passa attraverso l’educazione e l’educazione superiore è da sempre il motore del progresso umano. Lo diceva già Ulisse millenni fa: “Fatti non foste per viver come bruti ma per seguire virtute e conoscenza”. Insono state fondate fra la fine del 1200 e l’inizio del 1300 alcune tra le Università più antiche del mondo: La Sapienza, Perugia, Padova, mentre Cambridge veniva fondata in Inghilterra. Il divieto di accesso alla formazione culturale alleè ancora più grave se ...

Nicola Porro

Aiutiamo le donne sotto le dittature: facciamole studiare in Italia