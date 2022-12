Agricoltura | retromarcia del governo sui voucher | arriva il contratto occasionale di 45 giorni Flai Cgil | “Lavoratori lasciati nelle mani delle imprese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022)sì,no. I tanto contestati buoni lavoro, reintrodotti dopo cinque anni dalMeloni per idel comparto Horeca e della cura della persona, non saranno ripristinati per il settore agricolo. Al loro posto la manovra – per effetto di un emendamento dei relatori – prevede il nuovodi lavoroa tempo determinato. Si tratta di una misura sperimentale, che sarà in vigore solo per il 2023 e il 2024, e che ha come obiettivo quello di rendere flessibile il ricorso alla manodopera per le attività stagionali, tipiche dell’. Basti pensare che su 1,1 milioni di addetti, solo il 10% è a tempo indeterminato. In sostanza, il nuovo strumento consente alleagricole di assumere un lavoratore per ...