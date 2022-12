Addio a Benedetto XVI Il 5 gennaio i funerali | in Vaticano celebrati da Bergoglio

Vatican News - Italiano

- Il primo Papa Emerito è scomparso questa mattina, a 95 anni. I funerali saranno celebrati da Bergoglio, con un cerimoniale ancora da definire, visto il caso senza precedenti di un pontefice che ...In Evidenza 31/12/2022XVI, umile lavoratore nella vigna del Signore Il Papa emerito, 95 anni, si è spento alle 9.34 nella sua residenza in Vaticano. Giovedì 5 gennaio, alle 9.30, ... Addio a Benedetto XVI, umile lavoratore nella vigna del Signore I funerali del Papa emerito Benedetto XVI saranno celebrati a Roma giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa ...Durante la messa dei vespri e nel Te Deum, Papa Bergoglio ha ricordato con emozione la scomparsa di Benedetto XVI.