Addio a Barbara Walters | prima anchorwoman della storia | leggenda della ABC e 12 Emmy vinti

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 31 dicembre 2022) È morta a 93 annidel giornalismo americano, storico voltoABC e vincitrice di 12, pionieristica conduttrice televisiva e corrispondente di lunga data di ABC News,, è morta venerdì 30 dicembre all’età di 93 anni. Laera entrata a far parte di ABC News nel 1976, diventando laconduttrice femminile in un programma di notizie serali. Tre anni dopo, è diventata co-conduttrice di 20/20 e nel 1997 ha lanciato The View. Bob Iger, ...