«Abusata | manipolata | poi costretta ad abortire» Il cantante degli Aerosmith denunciato per presunte violenze commesse negli anni ’70

(Di sabato 31 dicembre 2022) Una donna ha fatto causa al frontmanSteven Tyler, accusandolo di averla molestata e violentata sessualmente’70, quando la donna, ora sessantacinquenne, aveva 16. Julia Holcomb Misley aveva più volte parlato dei presunti abusi di Tyler, ma ora, grazie a una modifica della legge californiana – riporta il Guardian – le è possibile citarlo in giudizio al tribunale di Los Angeles. «Dato che so di non essere l’unica ad aver subito abusi nell’ambito dell’industria musicale, penso che sia arrivato il momento di far sentire la mia voce», ha dichiarato la Misley. La donna ha aggiunto che il suo obiettivo è «rendere l’industria musicale più sicura, esporre i predatori sessuali di quell’ambiente e soprattutto portare alla luce quelle forze che hanno consentito e creato una ...