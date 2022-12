250 kg di cozze nere sul motocarro Denunciato 67enne

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nel corso dei mirati servizi predisposti finalizzati al contrasto dell’abusivismo dei prodotti ittici, il Commissariato Borgo, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto, hain stato di libertà untarantino perché presunto responsabile del reato di commercio di sostanze alimentari nocive e detenzione finalizzato alla vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Durante un posto di controllo, i poliziotti hanno fermato l’uomo mentre, alla guida di un, percorreva le vie della città e rallentava nelle vicinanze di alcuni esercizi commerciali. A bordo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto circa 250 kg die, come accertato dai sanitari della Asl, erano prive del certificato di tracciabilità e tenute in cattivo stato ...