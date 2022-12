2022 | sondaggio Demopolis | ' per 80% italiani anno di inflazione e bollette'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Per l'80% degliè stata la corsa dell', con la crescita dei prezzi dell'energia e del costo della vita, a caratterizzare l'che sta per chiudersi. Per 3 cittadini su 4 ilè stato l'della vittoria del centrodestra e dell'arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, dopo la caduta del Governo Draghi in piena estate. Il 53% ricorda invece ilper la fine delle restrizioni contro il Covid e l'inizio della convivenza con il virus. Sono i dati che emergono dalcondotto dall'Istituto, diretto da Pietro Vento visionato in anteprima da AdnKronos, che ha analizzato gli ultimi 12 mesi nella memoria dell'opinione pubblica. A segnare ilnel mondo è stata, per ...