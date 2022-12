“2022 anno nero per il clima” | parla presidente di Legambiente Stefano Ciafani | “Registrati più di 300 eventi estremi”

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Ilè stato unche verrà ricordato per la secca del Po, la tragedia della Marmolada, l’alluvione nelle Marche e la frana dell’isola di Ischia. È l’in cui si sono verificati 310sul territorio nazionale, con una percentuale del 55% in più rispetto al 2021.” con queste parole ilnazionale didescrive la situazionetica che emerge dal rapporto “ilè già cambiato” dell’Osservatorio Città. Intervista, ingegnere ambientale enazionale ...

Corriere della Sera

Le baby gang, del resto, nel corso di questo, a Roma si sono fatte sentire, con episodi di ... La mattina, gli anarchici romani, come ognisi ritroveranno con tutta probabilità davanti al ...... chef piemontese che quest'ha conquistato prima la Corona Radiosa 2023 a Golosariae poi il prestigioso titolo di miglior chef Under35 dell'ai Food Community Awards, evento ... Il 2022 è l'anno del ritorno della realtà dopo la leggerezza delle connessioni virtuali Oltre ad essere uno dei più sorprendenti fenomeni videoludici degli ultimi due anni, Vampire Survivors è un piccolo gioiello di game design ...È la rotta dell'ex governatore Stefano Caldoro che rimarca il suo addio agli azzurri e prepara, per il nuovo anno, il cambio di denominazione anche del gruppo in consiglio regionale. Da Caldoro ...