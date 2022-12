Zelensky | Dopo i raid russi | la maggior parte dell' Ucraina è senza elettricità

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 30 dic 05:56 Sirene antiaeree a Kiev e in tre regioni centrali Le sirene d'allarme antiaereo sono state attivate nella capitale Kiev e in tre regionicentrale nelle prime ore di oggi, ...

30 dic 00:47: "La maggior parte dell'Ucraina è senza elettricità" Secondo Volodymyr, la maggior parte delle regioni dell'Ucraina è senza corrente elettrica a causa dei raid russi ...Sergei Lavrov,il discorso di capodanno è intervenuto anche il 29 dicembre per precisare che la Russia non avrebbe discusso con nessuno della 'formula di pace di'. "Tutta questa ... Zelensky, dopo raid maggior parte Ucraina senza elettricità - Ultima Ora Le notizie di venerdì 30 dicembre, in diretta. Più di 70.000 persone hanno lasciato l’area di Bakhmut, mentre 8.700 persone continuano a vivere sotto i bombardamenti. Zelensky: grazie a noi ora l’Euro ..."La maggior parte delle regioni" dell'Ucraina è senza corrente elettrica a causa dei raid russi di oggi sul Paese. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… Leggi ...